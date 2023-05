France Bleu Poitou en direct du 17ème marathon Poitiers-Futuroscope

17ème édition du Marathon-Futuroscope ce samedi 20 mai et dimanche 21 mai 2023

Ce weekend, les plus sportifs du Poitou et de toute la France se donnent rendez-vous pour réaliser de belles performances. A vous d'aller les encourager! France Bleu Poitou sera en direct du village du marathon samedi de 11h à 12h pour prendre la température et échanger avec les premiers inscrits. Rendez-vous au parc de Blossac de Poitiers.

Voici le programme bien complet de cette 17ème édition du Marathon-Futuroscope :

VENDREDI 19 MAI 2023

16h à 19h30 : Village Marathon ouvert au public. Le village est le point de rassemblement des partenaires, des exposants et des coureurs. Nombreuses animations et démonstrations sportives vont rythmer votre journée!

SAMEDI 20 MAI 2023

9h à 19h30 : Village Marathon ouvert au public

16h : course enfants

17h : « Tout Poitiers Court » – 5 km & 10 km

A partir de 19h30 : Pasta Party

DIMANCHE 21 MAI 2023 (NOUVEAUTÉ / DEPARTS GROUPÉS)

8h30 : Semi -Marathon Poitiers-Futuroscope

8h30 : Marathon Poitiers-Futuroscope

8h30 : Relais à 4 de la Mutuelle de Poitiers Assurances