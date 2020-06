France Bleu soutient la Fédération Française de Surf et ses clubs

Pendant le confinement, le surf et toutes les disciplines associées, et notamment le paddle, ont été à l'arrêt comme la plupart des activités sportives. Aujourd'hui les surfeurs peuvent retrouver librement la mer et les vagues, les amateurs de stand-up paddle les lacs et plans d'eau - toujours bien entendu dans les respect des règles de distanciation physique.

Pour permettre le meilleur retour sur l'eau de tous, la Fédération a lancé une campagne auprès de tous les pratiquants pour prendre ou reprendre une licence, une action solidaire essentielle pour aider les clubs, soutenir l'activité économique de votre région ou de votre destination estivale préférée.

La pratique du paddle en club - FFSurf

Prendre une licence, c’est faire partie de la grande famille du surf français : pratiquants occasionnels ou réguliers, débutants ou champions, bénévoles, dirigeants, entraîneurs, moniteurs, juges ou tout simplement passionnés.

>>> trouver un club près de chez vous

Licences 2020 - FFSurf - FFSurf