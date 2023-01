Franck Nivard - "Passer le poteau du prix d'Amérique en vainqueur est vraiment extraordinaire"

Ils ne sont que deux à avoir remporté plus de Prix d'Amérique que Franck Nivard (Jean René Gougeon et Alexandre Finn) mais même avec cinq victoires à son actif et quatre podiums en quinze participations, le Driver ornais reste humble quant à ses succès.

"J'ai été assez chanceux dans cette course. J'ai souvent été associé aux bons chevaux de la course. Ce sont les meilleurs drivers du moment qui sont amenés à driver meilleurs chevaux et j'ai souvent eu la chance d'en faire partie." Et de citer le champion Ready Cash (2011 et 2012) et son fils Bold Eagle (2016 et 2017).

A l'écouter aussi une victoire au Prix d'Amérique tient à peu de chose et surtout à un bon départ. "Le mieux, c'est quand même de bien partir. Souvent, les courses que j'ai gagné, je suis très bien parti dans les chevaux de tête. C'est mieux pour éviter les coups."

Installé depuis 2014 à Magny-le-désert dans l'Orne, le natif d'Avranches a toujours vécu autour de la passion de la course.

"Mon père était déjà dans le métier. J'ai été bercé là dedans. Dès mon plus jeune âge, j'ai côtoyé les chevaux. Cela rend les choses plus faciles. Je suis tombé amoureux des chevaux et du métier. J'ai continué ce qu'avait commencé la famille."

Avec Ampia Médé, Franck Nivard estime posséder la jument capable de lui permettre de défendre ses chances ce dimanche à Vincennes.

"J'espère que ce sera pour cette année. J'ai une jument qui à mon avis a une bonne chance maintenant il y a de nombreux chevaux qui ont une chance. IL n'y a pas vraiment de grand favori, cela va dépendre du parcours. Elle a bien couru dans les courses préparatoires, on a préféré ne pas la faire courir dans la dernière épreuve pour la garder fraîche. Elle est mieux à courir un peu plus espacé. Elle arrive bien au bon moment."

Il espère pouvoir regoûter à la victoire, son dernier succès au Prix d'Amérique remonte à 2017. Un nouveau succès lui permettrait d'égaler Alexander Finn.

"Ce n'est pas facile à décrire les moments de joie que l'on a quand on passe le poteau en vainqueur. C'est vraiment extraordinaire. Il y a quand même pas mal de pression autour de cette course. On sent qu'elle n'est pas comme les autres. Elle attire beaucoup de monde, c'est un jour à part. Quand on a la chance de le vivre avec la gloire que j'ai connu, c'est extraordinaire."