François Braud et sa belle fin de saison sur les podiums mondiaux de combiné nordique

Le Franc-Comtois s’est offert le deuxième podium individuel de sa carrière en coupe du monde de combiné nordique, ce dimanche, en terminant 2e de l’ultime épreuve de la saison en Allemagne. Déjà "Bronzé" aux championnats du monde 2017, le 1er mars en Finlande, François Braud finit l’hiver en trombe.

Les Bleus du combiné nordique avaient un peu disparu des radars et surtout des podiums depuis les départs en retraite, au printemps 2015, de ses deux cadors jurassiens de Bois d’Amont : le roi Jason Lamy Chappuis et son fidèle lieutenant Sébastien Lacroix…

Plus d’une saison et demi sans aucun podium pour les Français. Mais c’était sans compter sur le talent, l’expérience et l’orgueil de François Braud (30 ans), l’autre fidèle lieutenant qui avait hérité du lourd statut de nouveau chef de file du combiné nordique‘‘bleu-blanc-rouge‘‘ !

François Braud en forme olympique sur les skis de fond en 2017

Après s’être déjà rapproché du ‘‘top 10‘‘ un peu plus régulièrement sur les manches de coupe du monde depuis le début de l’année 2017, le Franc-Comtois a encore passé la vitesse supérieure fin février, dès le début des championnats du monde en Finlande pour enfin revenir jouer dans la cour des très grands ! Comme lorsqu’il était devenu vice-champion du monde 2015 en solo, à l’occasion des précédents mondiaux à Oslo.

Lors des six dernières épreuves individuelles, cette saison, François Braud s’est classé 6e et 3e aux mondiaux 2017 de Lathi, puis -- sur le circuit de la coupe du monde -- 5e, 9e, 19e et donc 2e, ce dimanche, lors de la dernière compétition de l’hiver mondial à Schonach (Allemagne).

Deuxième podium individuel en 10 ans de coupe du monde

Le Franc-Comtois signe là seulement le deuxième podium individuel de sa carrière en coupe du monde, trois ans après le seul et unique jusque-là – une 3e place – décroché à Lahti, le 1er mars 2014… Et ce podium du jour permet également à François Braud d’égaler cet hiver son meilleur classement général final sur une saison mondiale : 12e, comme en 2015.

Le podium de l'ultime épreuve de la coupe du monde de combiné nordique 2016-2017 à Schonach (Allemagne) : le Franc-Comtois F. Braud (2è), l'Allemand E. Frenzel (1er) et le Japonais A. Watabe (3e) © Maxppp - PHOTO DANIEL KOPATSCH

A retenir aussi, ce dimanche à Schonach, les belles places d‘honneur des plus jeunes Bleus du combiné nordique. Antoine Gérard – le Vosgien installé à Bois d’Amont -- a terminé 13e, soit sa deuxième meilleure performance mondiale à 21 ans. Les deux Jurassiens Hugo Buffard (23e) et Laurent Muhlethaler (30e) ont également fini dans le ‘‘top 30‘‘ synonyme de points au classement général de la coupe du monde. C’est la troisième fois consécutive et la quatrième de la saison et de sa carrière pour Muhlethlaer (19 ans) alors que Buffard (22 ans) courait après depuis janvier 2014 et ses prometteuses 9e et 13e places à l’époque en Russie…

De bon augure, selon la formule consacrée, à moins d‘un an des JO d’hiver 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud)…