Frank Bruno : coach mental pour les personnes amputées

Depuis près de 20 ans, à travers son association Bout de Vie, Frank Bruno accompagne les personnes amputées pour leur permettre de surmonter leur différence. Et la nature est toujours au cœur des sorties qu'il organise.

Originaire de Menton, résident corse aujourd'hui, Frank Bruno est un aventurier, un explorateur qui consacre une partie de sa vie à aider les autres, comme lui, qui ont été amputés d'un ou plusieurs membres. Avec l'association Bout de Vie qu'il a créée en 2003, il donne leur chance à des personnes handicapées de prendre confiance en eux et en la vie.

16 tonnes sur une guibole

Sa jambe droite en moins, écrasée par un avion de chasse alors qu'il est un jeune militaire de 18 ans au Liban, Frank Bruno en a fait une force. Après une période de dérive suite à son accident, il se reprend grâce à son amour pour la plongée, son « équilibre ». Depuis, il sillonne le monde au gré de multiples défis (traversée de l'Atlantique à la rame, course jusqu'au pôle Nord, etc...) et s'occupe de son association.

À travers Bout de Vie, il souhaite montrer aux personnes amputées qu'elles peuvent réaliser leurs rêves ou des exploits comme les valides. Stages de plongée, voile, kayak ou de survie, expéditions en Antarctique, etc... Frank Bruno les amène à dépasser leurs peurs, leur colère ou leur frustration, tel un coach mental en appui de leur cheminement intérieur.

Tu vas pas me gonfler avec tes ongles incarnés

Le secret de Frank Bruno ? Très certainement sa force de caractère et son franc-parler amical. Comme lorsqu'il demande à un jeune amputé des pieds et des doigts de venir l'aider à faire la vaisselle. Devant la mine perplexe du jeune, Frank Bruno lui répond tout simplement : « Tu vas pas me gonfler avec tes ongles incarnés ».

Résultat : l'adolescent a ensuite passé le bac avec mention, fait aujourd'hui du ski sans ses prothèses et parcourt 140 km lorsqu'il sort en vélo, le moral boosté comme jamais, juste après un stage avec un explorateur au grand cœur et aux nerfs d'acier.

