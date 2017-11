Frédéric Cattanéo pense déjà aux Jeux paralympiques de 2020

Il n' y a pas que Jo Wilfried Tsonga qui marque de son empreinte le tennis sarthois. Frédéric Cattenéo, lui aussi, porte haut les couleurs du département sur les cours. Le manceau, amputé des 2 jambes à la suite d'un accident de moto, vient d'achever sa 15e saison de tennis en fauteuil roulant.

Avec 6 tournois remportés en simple et 7 en double, Frédéric Cattanéo a encore fait le plein de victoires cette saison. Son seul regret : ne pas avoir été invité à participer à Roland Garros qu'il avait gagné en double en 2012. "D'habitude, les organisateurs donnent une invitation à un joueur français. Je pensais vraiment qu'elle était pour moi mais cette année, ils ont invité un Japonais. Bon, j'espère que l'année prochaine ce sera mon tour car participer à Roland Garros a toujours été un rêve de gosse. Quand j'étais petit, j'y allais en tant que spectateur avec mon club de tennis. En 2012, je suis retourné en tant que joueur et en plus j'ai gagné le double, c'était fantastique".

14 000 euros la saison

13e joueur mondial, Frédéric Cattanéo dispute l'essentiel de ses tournois en Europe pour des raisons budgetaires. La saison coûte au minimum 14 000 euros. Alors évidemment, il y a les gains de match qui en payent une partie mais ce n'est pas suffisant pour financer tous les déplacements, les inscriptions, les repas et l'hébergement. Frédéric reçoit une aide financière de la part du Conseil départemental de la Sarthe mais aussi de la fédération. D'ailleurs, les tennismen en fauteuil ont quitté la fédération française de handisport pour rejoindre la fédération française de tennis. Ce qui devrait leur simplifier la tâche. "La fédération française de tennis a, à mon avis, plus de moyens pour nous aider au niveau financier ou au niveau technique. Nous avons désormais accès au centre national d'entrainement où s'entraînent tous les joueurs valides de haut niveau et nous avons droit aussi à tout le staff médical. C'est très intéressant. Avec les prize money (les gains de matchs), j'arrive à m'en sortir même si évidemment je ne gagne pas aussi bien ma vie qu'un valide, loin de là".

Frédéric Cattanéo a gagné 6 fois la " coupe Davis handisport", dans l'anonymat ou presque

Frédéric Cattanéo a suivi de loin la finale de la coupe Davis remportée par la France, car il était en tournoi. Il est évidemment heureux pour les bleus et pour Jo Wilfried Tsonga qu'il côtoie parfois dans des tournois. Lui l'a gagné 6 fois en paratennis presque dans l'anonymat. " Cette coupe Davis, nous c'est le championnat du monde, je l'ai gagné 6 fois. Malheureusement nous n'avons jamais eu la médiatisation dont a bénéficiée l'équipe de France valide. C'est dommage ! Alors c'est vrai il y a eu des progrès de fait pour promouvoir le handisport mais, à mon goût, ce n'est pas suffisant."

Frédéric Cattanéo démarrera sa saison en février, sans doute au tournoi de Rotterdam avec, déjà, en ligne de mire les jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Le Sarthois avait été médaillé d'argent en double aux JO de Londres en 2012.