Frederic Fabiani, le couteau suisse du Grand Nancy Athlétisme Métropole

Depuis 20 ans, Frederic Fabiani entraîne les athlètes du Grand Nancy Athlétisme Métropole, ex-ASPTT Nancy. Exigeant avec lui-même et ses champions, son ambition est de les amener le plus haut possible. Une méthode et un management qui s’avèrent payants également auprès des handballeurs du GNMHB.

1997 est l’année où Frederic Fabiani intègre l’ASPTT Nancy pour y devenir entraîneur. Ancien athlète, sa passion et son expérience pour ce sport lui permettent de s’immerger rapidement au sein du club. Son credo : l’exigence et la rigueur. Une méthode qui lui a donné raison depuis qu’il a pris le chrono en main après avoir quitté son emploi de conseiller financier :

L’athlétisme bouffe ma vie, quand j’étais athlète, j’avais toujours ce sentiment que je n’en faisais jamais assez à l’entraînement et dans mon hygiène de vie. Aujourd’hui, cela est multiplié par 30 puisque que je m’occupe de 30 athlètes. Les résultats que nous avons obtenus ne me suffisent plus. Même si je leur demande beaucoup, j’accompagne aussi beaucoup les athlètes respectivement dans leur parcours sportif et de vie.»

Boulimique de travail, Frederic Fabiani apporte également son savoir-faire aux handballeurs du Grand Nancy Métropole. Il est leur préparateur physique. Une capacité d’adaptation au haut niveau lui permet de dispenser son programme auprès d’autres sportifs et dans une autre discipline :

Il est clair que je n’ai pas la même relation avec les handballeurs hommes qu’avec les athlètes qui sont à 90 % des femmes. Je passe plus de temps avec les athlètes toute l’année. Quand nous partons en compétition quelques jours avec le Nancy Athlétisme Métropole, je suis leur coach mais aussi leur confident. La relation est totalement différente avec les handballeurs.»

Frederic Fabiani fête ses 20 ans dans un club qui l’a formé et vu grandir. Aujourd’hui son ambition est de lui rendre ce que ce dernier lui a apporté, cela passe par une détermination et une volonté à former et surtout à amener un maximum de ses athlètes vers les sommets.