Freneuse : atteint d’un cancer, Florent, 30 ans, en course pour l'Enduropale du Touquet

Ils seront 1200 pilotes de motocross à s'élancer, ce dimanche 27 février, pour une course de 3h dans le sable. L'Enduropale du Touquet est une des courses de motocross les plus réputées en Europe. Parmi les participants, il y aura un Normand. Florent Caté a 30 ans et vit à Freneuse en Seine-Maritime. C'est un amateur de motocross depuis tout petit et c'est un rêve de gosse qu'il s'apprête à réaliser. Un rêve qui prend encore plus ampleur quand il sert une cause. En 2017, Florent apprend qu'il est atteint d'un cancer des testicules. Pour sa première participation à une course de motocross, il roulera sous les couleurs de la ligue contre le cancer. Pour l'occasion, une cagnotte en ligne a été mise en place.

Un déclic devant sa télévision

D'habitude, Florent regarde l'Enduropale depuis son canapé. Comme il y a deux ans, où le déclic s'est produit : "J'étais en plein pendant les gros traitements et ce jour-là j'ai dit à ma femme que si je m'en sortais, je participerais, raconte le trentenaire. C'est une idée qui a fait son petit bonhomme de chemin et depuis que la machine est lancée, j'ai plus envie de faire marche arrière."

"Un bel accomplissement pour la cause"

Depuis, il multiplie les entrainements en forêt et le renforcement musculaire car il sait que la course sera difficile. "Le seul objectif c'est de terminer la course sans problème physique, sans accident, sans blessure et sans problème mécanique. Personnellement, ce sera un bel accomplissement surtout pour la cause."

Courir pour la cause mais aussi pour le message, c'est aussi la motivation de Florent : "Moi on m'avait annoncé le pire il y a deux ans de ça et aujourd'hui je suis toujours là. Même si la situation est toujours bancale, pour l'instant j'ai toujours espoir et c'est ce que je voudrais véhiculer."