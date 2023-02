Fustal : L'Étoile lavalloise écrase son dauphin Nantes Métropole et reste leader du championnat

Victoire de l'Étoile lavalloise en D1 de fustal ce samedi 25 février 2023 ! Les Lavallois ont battu 7-1 leur dauphin Nantes Métropole, devant son public mayennais : 3.200 places vendues en seulement 24 heures pour le derby retour. Et c'est aussi grâce aux supporters que l'Étoile lavalloise a décroché cette victoire, reconnaît l'ailier-pivot lavallois Abdessamad Mohammed.

"Plus ça avance et plus je suis sous le charme. Sincèrement, c'est un public qui nous pousse et qui est très respectueux de l'adversaire. On sait très bien que les adversaires, quand ils rentrent ici, ils sont impressionnés par le public. Moi, j'ai attendu 15 ans de carrière pour avoir un public comme ça. J'ai eu des bons public avant, mais ici c'est une salle, une ambiance, une énergie positive."

En route pour les play-off

Grâce à cette victoire, l'Étoile lavalloise reste en tête du championnat avec quatre points d'avance devant son dauphin Nantes, de quoi être bien parti pour participer aux play-off à la fin de la saison. Nouveauté de cette année, les play-off verront s'affronter fin mai début juin les quatre premières équipes du championnat pour le titre : le 1er affronte le 4ème, le 2ème rencontre le 3ème, matches aller et retour avant la finale le 17 juin à Caen.

"Les play-off c'est le rêve", reconnaît le coach lavallois Andre Vanderlei. Mais l'entraîneur veut être mesuré. Avant mai, il reste plusieurs rendez-vous. "C'est match par match et il nous reste encore les huitièmes de la Coupe, ça va être très important, puis il y aura la trêve internationale."

Prochain match de championnat de l'Étoile lavalloise, le 18 mars contre Paris Acasa.