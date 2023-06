Futsal : André Vanderlei, l'entraîneur qui fait briller l'Etoile Lavalloise

La saison de dingue de l'Etoile Lavalloise de futsal. Deux finales en une semaine. La première gagnée le week-end dernier, samedi 10 juin : la coupe de France, une première dans l'histoire du club. La seconde, c'est samedi 17 juin. Un titre de champion de France de D1 sera en jeu face au SC Paris.

ⓘ Publicité

loading

Parmi ceux qui permettent à l'Etoile Lavalloise de briller autant, on peut citer et féliciter l'entraîneur d'origine brésilienne André Vanderlei. Depuis son arrivée en Mayenne en 2016, il se lève chaque matin en pensant futsal, puis il mange futsal, et il s'endort futsal.

L'entraineur de l'Etoile, à la riche carrière de joueur de haut niveau, a remué ciel et terre pour que le club atteigne les sommets, ne comptant pas ses heures pour le développement de ce sport dans notre département, "si on peut remporter le titre, ce sera une joie extraordinaire".

L'Etoile, qui a battu le SC Paris en finale de la coupe de France, part donc avec un avantage psychologique certain. Et en cas de succès samedi, les portes de la Ligue des Champions s'ouvriront en grand, une occasion à ne pas gâcher, "c'est ça qui a été convenu depuis que je suis là, c'est le projet".

Le technicien d'origine brésilienne se sent bien en Mayenne, "j'apprécie cette belle ville, je suis très bien", pas question de partir, le club mérite des trophées et une reconnaissance internationale. André Vanderlei a donc encore beaucoup de travail à accomplir avec les joueurs de l'Etoile, les nouvelles stars du futsal français.

À lire aussi Futsal : l'Étoile Lavalloise remporte la première coupe de France de son histoire face au SC Paris