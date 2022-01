Futsal : deux supporters de l'Étoile Lavalloise veulent monter un kop et cherchent des volontaires

L'Étoile Lavalloise Mayenne Futsal a le vent en poupe, ses supporters veulent accompagner le mouvement. Deux d'entre eux recherchent des volontaires pour monter un kop et donner de la voix lors des rencontres à l'Espace Mayenne.

Mettre de l'ambiance et être "le sixième homme de l'équipe"

Quentin et Samuel sont éducateurs à l'US Saint-Berthevin, et même joueurs, fan de foot et de futsal. Ils ne ratent aucune des rencontres de l'Étoile Lavalloise depuis leur début de saison canon. Avec une petite pointe de regret pour Quentin : "l'Espace Mayenne est une très belle salle, avec sa structure magnifique pour Laval, et à chaque fois pendant les rencontres, c'est vrai qu'il manque ce petit grain de folie pour faire vibrer les joueurs et les matchs."

Ni une, ni deux, ils décident tous les deux de monter un kop pour mettre un peu d'ambiance. "Un kop, explique Samuel, c'est ce carré de supporters derrière les buts qui met le feu, est présent dans les temps fort pour chanter et pousser les joueurs. On sent que ceux-ci sont en demande, à chaque récupération de balle ou sur certaines actions de jeu, ils se tournent vers le public."

Samuel a déjà peaufiné quelques chants, pensé à des "ambiances brésiliennes, un peu chaudes", et Quentin à des discours. Tous deux visent pour commencer une cinquantaine de supporters dans le kop. "Au lieu de faire les fous et d'amasser du monde, on veut imposer n cadre et le faire avec des gens sérieux, motivés, et si possible venus de toute la Mayenne, du nord comme du sud, pour avoir tout le département dans la salle." Avec un peu de chance, ils aimeraient monter le kop d'ici les premiers matchs de 2022. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Samuel Chauvin au numéro suivant : 06 36 66 42 16.