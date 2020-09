Futsal : l'équipe de France s'impose très largement 10-1 face à la Moldavie en amical à Orléans

L'équipe de France de futsal affrontait la Moldavie en amical ce dimanche au Palais des Sports d'Orléans et s'est très facilement imposée 10 buts à 1. Les Français retrouvaient les parquets et n'avaient pas joué depuis sept mois. La revanche se jouera ce lundi soir, toujours au Palais des Sports.

L'équipe de France de Futsal s'est largement imposée ce dimanche après-midi en amical 10 buts à 1 face à la Moldavie au Palais des Sports d'Orléans. Le match était à huis-clos. Abdessamad Mohammed, Nelson Lutin, Mickaël De Sa Andrade et Souheil Mouhoudine se sont notamment illustrés avec deux buts chacun.

Résumé du match

Les Bleus ouvrent rapidement le score dans les dix premières minutes de jeu sur un beau mouvement collectif conclu par Abdessamad Mohammed. Les Moldaves se montrent dangereux à plusieurs reprises en s'approchant de la cage de Joévin Durot mais le portier français détourne à chaque fois.

La Moldavie égalise à la demi-heure de jeu après un corner bien négocié. C'est le capitaine moldave Sergiu Tacot qui pousse le ballon au fond des cages française. Mais c'est mal connaître l'équipe de France, qui repasse devant trois minutes plus tard avec une belle frappe de loin de Nelson Lutin. Les Bleus ajoutent un nouveau but avant la mi-temps après une belle combinaison conclue par Mickaël De Sa Andrade. La France mène 3 buts à 1 à la mi-temps.

Seconde période de rêve

En deuxième période, la Moldavie prend l'eau et encaisse quatre buts en moins de dix minutes, grâce à des réalisations de Mohammed, Lutin, Mouhoudine et De Sa Andrade. A moins de treize minutes de jeu, la France mène 7 buts à 1.

Souheil Mouhoudine ajoute un nouveau but en contre-attaque à moins de dix minutes de la fin du match. Youba Soumaré marque aussi son but en fin de match et porte le score à 9-1. Les Moldaves jouent presque toute la seconde période en supériorité numérique et encaissent un dixième but après une frappe de l'autre bout du terrain de Mouhoudine, touché par un joueur de la Moldavie qui ne peut pas faire autrement que de laisser filer la balle dans son but. Score final 10-1 pour l'équipe de France de futsal qui réussit parfaitement son retour sur les parquets.

Prochaine rencontre une nouvelle fois face à la Moldavie

Les Bleus rencontreront une nouvelle fois la Moldavie, dans un match amical, toujours au Palais des Sports d'Orléans ce lundi après-midi. Match également à huis-clos.