Futsal : l'international français Abdessamad Mohammed signe à l'Étoile Lavalloise

L'international français Abdessamad Mohammed s'est engagé ce mercredi avec l'Étoile Lavalloise pour une durée de deux ans plus une en option en cas de participation à la Coupe d'Europe. Arrivé d'Italie, il a disputé la Ligue des Champions avec l'ACCS et compte 73 sélections en équipe de France.

Une pointure du fustal français à l'Étoile Lavalloise. Abdessamad Mohammed, 31 ans, 73 sélections et capitaine en équipe de France de futsal, s'est engagé avec le club lavallois ce mercredi, il signe pour deux saisons plus une en option en cas de participation à la coupe d'Europe. "On est très content de signer un joueur de ce niveau-là", se réjouit Julien Moreau, le président de l'Étoile au micro de France Bleu Mayenne.

Un bon buteur et très technique

Abdessamad Mohammed évoluait en Italie l'année dernière, en Série A, la première division italienne et l'un des meilleurs championnats européen, où il a performé. Avant cette expérience italienne, il jouait à l'ACCS (la fusion de Villeneuve-la-Garenne et Asnières en région parisienne) où il a disputé des matches de Ligue des Champions. "On était très vite d'accord avec lui, c'est un joueur d'une valeur sûre", commente Julien Moreau, "on ne peut sans doute pas signer meilleur joueur actuellement". L'ailier-pivot est un buteur, très bon gaucher et marque généralement beaucoup de buts, "c'est clairement un joueur de très haut niveau", complète le président.

Un enthousiasme pour Espace Mayenne

Dans l'équipe, le gardien Louis Marquet, également international français, a pu le conseiller et répondre à certaines de ses interrogations mais il était tout de suite intéressé pour signer, "surtout enthousiasmé par la salle", ajoute Julien Moreau, avec Espace Mayenne qui est pratiquement complet à chaque match de l'Étoile.

Une deuxième recrue sera présentée le 29 juin prochain.