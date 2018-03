Un troisième titre mondial, ils l'ont fait! Le Montbrisonnais Guillaume Cizeron et la Clermontoise Gabriella Papadakis ont été sacrés champions du monde de patinage artistique à l'issue du programme libre ce samedi après-midi sur la glace milanaise. Si jeunes et déjà intouchables...

Montbrison, France

C'est une belle revanche sur les Jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang et l'or raté à cause d'une affaire de robe mal accrochée. Un mois après leur médaille d'argent en Corée du Sud, le Montbrisonnais Guillaume Cizeron et la Clermontoise Gabriella Papadakis ont été sacrés champions du monde de patinage artistique ce samedi après-midi à l'issue du programme libre, sur la glace milanaise en Italie.

Un troisième titre mondial pour le jeune duo

À seulement 22 ans (Gabriella Papadakis) et 23 ans (Guillaume Cizeron), le duo tricolore tutoie les sommets avec ce troisième titre mondial de danse sur glace. Il l'avait décroché en 2015 et 2016...Mais en 2017, ce sont leurs rivaux, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir qui s'en étaient emparé. Des rivaux absents des Mondiaux cette année. Et qui ont devancé les Français aux JO de février dernier, en remportant le titre olympique.

Une victoire quasi assurée après le programme court

La victoire était quasi assurée pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, après un très beau programme court ce vendredi. Aucune faute et une avance confortable sur les Américains, Madison Hubbell et Zachary Donohue.

D'ailleurs, les Français ont battu un record du monde avec un total de 207.20 points (contre 206.07 points auparavant). Madison Hubbell et Zachary Donohue ont terminé à la deuxième place. Sur la dernière place du podium, les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje.