Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron renoncent aux championnats du monde

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron aux championnats d'Europe il y a un an

Ils devaient être leur seule compétition de cette année, tronquée par la crise sanitaire. Les championnats du monde de patinage artistique sont programmés du 22 au 28 mars à Stockholm en Suède. Une bulle sanitaire doit être mise en place pour éviter tout risque de contamination mais Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décidé de ne pas y participer.

Une décision prise en accord avec la Fédération Française des Sports de Glace. Le couple qui s'est formé sur la glace de la patinoire de Clermont-Ferrand préfère renoncer dès maintenant. Pas question de vivre deux mois d'incertitudes, de périodes de quarantaine et d'usure psychologique. Ces perfectionnistes ne pourront pas bénéficier d'une préparation optimale, autant jeter l'éponge dès maintenant et préparer 2022.

L'année prochaine sera celle de leur dernier défi. Ils ont déjà quatre titres de champions du monde, cinq titres de champions d'Europe, six titres de champions de France à leur palmarès, plus deux Grands Prix. Il leur manque la consécration suprême, une médaille d'or olympique. Ils ont obtenu la médaille d'argent en 2018 à Pyeongchang, derrière les canadiens Virtue-Moir; une compétition où ils n'avaient pas pu défendre leurs chances à cause d'une simple bretelle cassée sur le costume de Gabriella Papadakis. Ils vont donc pouvoir se consacrer pleinement à la préparation des Jeux Olympiques d'hiver 2022, qui doivent se dérouler à Pékin.

Guillaume Cizeron

« Nous n’avons jamais connu une période aussi longue sans compétition. Les annulations en cascade provoquent un climat d’incertitude et de doute difficile à gérer pour tous les sportifs de haut niveau. La tenue des Championnats du Monde étant encore hypothétique, nous avions besoin d’un objectif plus solide, plus concret. Les Jeux Olympiques 2022 sont notre priorité et nous allons tout mettre en œuvre avec notre team et la fédération pour les préparer dans les meilleures conditions possibles ».

Gabriella Papadakis

« Nous avons traversé différentes phases émotionnelles pendant cette période et avions besoin de revoir nos objectifs pour créer une nouvelle dynamique. Nous voulons mettre toutes les chances de notre côté pour la prochaine saison, en espérant que les conditions seront réunies en septembre prochain pour une reprise normale des événements sportifs. Nous avons hâte de retrouver la glace, la compétition et le public. »