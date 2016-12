Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont fait un beau cadeau de Noël aux enfants à la patinoire de Clermont

Les doubles champions du monde et d'Europe ont réservé une belle surprise aux enfants du club de danse sur glace de Clermont. Avant de passer les fêtes en famille, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron leur ont donné quelques conseils lors d'une séance d'entrainement.

Le secret avait été bien gardé. "On profite de leur venue pour faire une petite surprise aux enfants" explique la présidente du club Carole Cassard. Désormais installés à Montréal au Canada, le couple prodige est revenu passer les fêtes en famille. Gabriella Papadakis et Guillaume ont évidemment accepté de rechausser les patins sur la glace où ils ont débuté leur carrière. "Çà rappelle des souvenirs" rigole Gabriella, "on a essayé de leur faire plaisir, pour qu'ils se souviennent de cette journée".

"On a commencé ici, on se revoit comme eux à leur âge..." Gabriella Papadakis

Gabriella Papadakis a donné des conseils aux enfants du club © Radio France - Jean-Pierre Morel

"On revoit des têtes connues, mais il y aussi de nouveaux visages, heureusement c'est la relève..." Guillaume Cizeron

Après avoir passé une heure sur la glace avec les enfants, les champions du monde se sont prêté de bonne grâce à une séance photo pour immortaliser ce moment. "'C'est bien que les jeunes nous voit, çà leur donne de l'ambition et l'envie de continuer dans leur sport" ajoute Guillaume Cizeron.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vont donc profiter de quelques jours de vacances en famille pour les fêtes. Les champions du monde retourneront ensuite à Montréal pour préparer les prochaines échéances. En ligne de mire, les championnats d'Europe et du monde, pour conserver leurs titres.