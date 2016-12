Buzz 2016 : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont presque tout gagné

Les patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont conservé leurs titres en 2016. Champion d'Europe et du Monde, le couple formé à Clermont s'attend à une concurrence exacerbée l'an prochain. En attendant, ils régent sur la discipline.

Ils ont tout gagné ou presque en 2016. Gabriella papadakis et Guillaume Cizeron ont conservé leurs titres de champion d'Europe et du Monde. "On a fait de belles performances" reconnaît Gabriella, "on va essayer de faire aussi bien, d’apprendre encore un peu plus". Formés au club de danse sur glace à Clermont, les deux patineurs règnent sur la discipline. Et comptent bien poursuivre sur leur lancée.

La concurrence des Canadiens

Mais le retour en forme des Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir vient titller le couple clermontois. "C'est bien qu'ils soient revenus à leur meilleur niveau, ça nous pousse vers l'excellence" ajoute Guillaume Cizeron

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron régent sur la discipline © Maxppp - Stéphane Geufroi

"C'est déjà un accomplissement d'être double champion d’Europe et du monde... " Guillaume Cizeron

Après avoir passé les fêtes en famille à Clermont, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vont rentrés à Montréal au Canada, où ils sont désormais installés, pour prépérarer les prochaines échéances. Les championnats d'Europe à Ostravia en République Tchèque mi Janvier, puis les championnats du monde à Helsinki en Filande au mois de Mars.