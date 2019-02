Gagnez vos places pour la coupe de France de Hockey à Paris

France Bleu Picardie vous invite à Paris pour encourager les Gothiques d'Amiens. Gagnez vos places pour assister à la 1/2 finale et à la finale de la coupe de France de hockey samedi 16 et dimanche 17 février 2019.

Somme, France

Après une magnifique saison, les Gothiques sont en demi-finales de la coupe de France de Hockey-sur-glace. Ils iront donc à l’Accor Hôtel Arena (Bercy) avec les équipes de Chamonix, Lyon et Strasbourg les 16 et 17 février 2019 pour tenter de remporter le Trophée Pete Laliberté.Demi-finales : samedi 16 février à 13h30 et 17h15

13:30 Amiens - Strasbourg (un match à suivre en direct sur France Bleu Picardie)

17:15 Lyon - Chamonix

Finale : dimanche 17 février à 14h30

Gagnez vos places pour les demi-finales et la finale de la Coupe de France de hockey

Jouez avec France Bleu Picardie du vendredi 8 février au jeudi 14 février de 11h à 12h au 03 22 92 58 58 et participez au grand tirage le jeudi 14 février à 11h50. En cadeau : 2 pass pour vivre les demi-finales et la Finale de hockey à Paris comprenant l'aller et le retour dans le bus des supporters des Gothiques au départ d'Amiens, les billets pour assister aux 3 matchs et une nuit d'hôtel à Bercy.

Multipliez vos chances de gagner en vous inscrivant au tirage au sort ci-dessous pour gagner 2 places pour assister aux deux demi-finales du samedi avec aller-retour dans le bus des supporters (aller-retour dans la journée).