Gagnez vos places VIP pour le Championnat de France de Supercross avec France Bleu Lorraine

Le Championnat de France de Supercross aura lieu au Galaxie d'Amnéville les 13 et 14 décembre 2019 et avec France Bleu Lorraine vous pouvez gagner vos places VIP !

Amnéville, France

FINALE DU SPERCROSS A AMNEVILLE LES 13 ET 14 DECEMBRE 2019

Rejoignez la Finale au Galaxie d'Amnéville

En 2018, 4000 personnes par soir, soit 8000 spectateurs au total sur 2 soirées ont assisté à la finale du SX Tour Championnat de France de Supercross et Show Freestyle.

Amnéville va clôturer en 2019 un championnat de 13 soirées passant par Clermont-Ferrand, Agen, Royan, Auxerre, Paris, Barcelone, Lyon et Genève.

France Bleu partenaire de la finale 2019 SX Tour

3 catégories, 2 soirées, 1 show et 1 salon expo... et 8000 spectateurs !

3 catégories : SX1, SX2, Juniors, 2 soirées de sport spectacle, 1 shoh Freestyle, 1 salon expo ouvert dès 18h. 35 pilotes d'élite pour le plus grand bonheur des 8000 spectateurs attendus.

Un spectacle à couper le souffle !

Gagnez vos places VIP avec France Bleu Lorraine

Le Carré Or des invités VIP

1 invitation pour deux personnes VIP Carré Or (parking, cocktails avant et pendant les entractes, places, visites des coulisses après le spectacle et rencontre avec les pilotes).

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le 06/10 à minuit.