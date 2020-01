Gagnez votre séjour pour le Jumping International 2020 de Bordeaux sur France Bleu Périgord

Bordeaux, France

Le Jumping international de Bordeaux est de retour du jeudi 6 au dimanche 9 février 2020, au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac avec l’élite mondiale des cavaliers ! 4 jours de fête et de compétition avec des centaines d’exposants. L’occasion de découvrir les équipements phares de la saison, les dernières nouveautés (équipements du cavalier et du cheval, sellerie, vans, produits de soin et d’alimentation) et de participer aux animations comme le Salon des Étalons de Sport de Bordeaux, le grand rendez-vous de l’élevage de sport de l’année, ou assister aux échauffements des champions et de leurs montures.

le jumping international de Bordeaux

Amoureux des chevaux, vous allez vous faire plaisir cette semaine avec le Dordogne Poursuite, votre Grand Quizz sur France Bleu Périgord !

Nous vous offrons un séjour à Bordeaux à l’occasion du Jumping International, comprenant une nuit d’hôtel pour 2 personnes avec petit déjeuner sur les quais de Bordeaux à l'hôtel Seeko et 2 places en loge (sans réceptif) pour la soirée prestigieuse du samedi 8 février.

Amateurs d’équitation, passionnés, pratiquants ou amateurs : venez partager votre passion en tentant votre chance au Dordogne Poursuite, entre 11h et midi, du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2020 sur France Bleu Périgord.