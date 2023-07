Gagnez votre week-end VIP à Chamonix du 1er au 3 septembre pour assister à l'UTMB Mont-Blanc

L'UTMB Mont-Blanc, c'est chaque année le rassemblement des meilleurs coureurs du monde, mais aussi une ambiance unique et exceptionnelle à Chamonix et sur tout le parcours de la course, entre France, Italie et Suisse. France Bleu vous invite à le vivre au plus près...

Sur la ligne d'arrivée de l'UTMB à Chamonix - UTMB-DR

Que vous soyez sportif ou non, traileur, coureur ou pas du tout, c'est à un week-end exceptionnel que nous vous invitons. L'un de ces moments riches en émotions comme seul le sport peut vous en procurer, dans le cadre exceptionnel du massif du Mont-Blanc. France Bleu et l'UTMB vous ont préparé le programme ci-dessous.

Vendredi 1er septembre

Vous assisterez au départ de la course à 18h à Chamonix, un moment unique, puis direction Saint-Gervais et Les Contamines pour voir passer la tête de course avec le diner sur place. Dernier point accessible avant Courmayeur. Nuit sur Chamonix.

Samedi 2 septembre

Vous commencez dans le Val-Ferret au chalet du Val-Ferret à Arnouvaz. Possibilité de randonnée soit en direction du refuge Bonatti soit vers le Grand Col-Ferret. Brunch sur place, puis, retour à Chamonix. Arrivée des premiers de l’UTMB® en zone VIP Cocktail dinatoire à l’Hôtel Mont Blanc 5. Nuit sur Chamonix.

Sur le Balcon Sud en direction de la Flégère - UTMB-DR

Dimanche 3 septembre

A 9h00 vous retrouverez dans le hall de votre hôtel l’accompagnateur afin de faire la montée en téléphérique à La Flégère pour assister au passage des derniers concurrents. Pique-nique sur place et retour à Chamonix pour assister au podium.

Pour information : 16h00 à 18h00 : Remise des prix UTMB et cérémonie de clôture