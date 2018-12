Gilets jaunes : l'Urban Trail de Montpellier annulé

L'Urban Trail de Montpellier, prévu ce samedi soir, est annulé par la préfecture de l'Hérault à cause des manifestations des gilets jaunes. Plus de 2.000 coureurs s'étaient inscrits.

Montpellier, France

L'Urban Trail 2018 est annulé par la préfecture de l'Hérault en prévision des manifestations des gilets jaunes ce samedi. Plus de 2.000 personnes s'étaient inscrites pour participer à la course nocturne qui devait se dérouler le même jour dans les rues de Montpellier. "Les manifestations prévues ce samedi ne permettent pas de garantir la sécurité de l'événement" précisent les organisateurs sur leur page Facebook. Ils annoncent également "étudier un éventuel report de date" sans plus de précision pour l'heure