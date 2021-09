Gilles Petitgas à la nage dans le Canal du Midi sur 241 km pour Octobre Rose

Dès ce Vendredi 1er Octobre, pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein, le recordman du monde d'apnée à Castelnaudary se lance un nouveau défi entre Toulouse et Marseillan : faire le canal du midi à la palme. Écoutez la 1ère interview radio de Gilles Petitgas.

Je veux crier un message : allez vous faire dépister. Ma femme est concernée par le cancer depuis le mois de janvier. Je voulais mener un combat, je sais que le mien ne va durer que 5 jours. Même si je pleure, même si j'ai mal, ça ne dure que 5 jours. Gilles Petitgas.

Ce militaire, aujourd'hui technicien, va traverser une partie de l'Occitanie à la nage en 5 étapes. Départ des Ponts Jumeaux ce vendredi à 9h à Toulouse. Vous êtes invités à le soutenir dès 8h00. Toulouse / Port-Lauragais / Carcassonne / Argens-Minervois / Béziers / Marseillan. Voilà les étapes incroyables qui représentent 55 km de nage par jour. Gilles Petitgas est l'invité de Circuit Bleu à 9h30 avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Ancien joueur de rugby au RC Narbonne, Guy Spanghero, homme d’affaires à la tête de plusieurs sociétés fait partie des soutiens de Gilles. Le recordman du monde d'apnée a déjà participé au Téléthon et nourrit de nombreux projets. Aujourd'hui, et tout le mois d'Octobre Rose, sa priorité est d'appeler les femmes à se faire dépister, surtout si la famille présente des antécédents génétiques. 50 000 cas de cancers du sein par an, 12 000 décès. Suivez Gilles sur Facebook.