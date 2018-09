Et de trois !

Gilles Simon s'impose face à Matthias Bachinger 7-6 / 6-1 et remporte son 3e trophée en 4 finales jouées, rejoignant ainsi Jo Wilfried Tsonga au Panthéon des vainqueurs du tournoi, et en profite pour gagner le droit de le ramener le trophée à la maison ! pic.twitter.com/pywT2mgozE