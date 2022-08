Gironde : l'appel de l'athlète Laurent Chardard pour retrouver sa prothèse de bras

Champion du monde de para natation, il a perdu sa prothèse samedi dernier en faisant du surf. Et espère que l'appel lancé sur les réseaux sociaux permettra de la retrouver.

Quand Laurent Chardard surfe c'est avec une combinaison. Mais pas samedi en raison d'une eau particulièrement chaude au large du Porge. Mauvaise idée, sur la première vague, la sangle de bras s'est décrochée.

"Ma prothèse est tombée, explique-t-il, j'ai essayé de la rattraper avec la main. J'ai essayé de chercher sous l'eau. En vain."

Le Pessacais a rapidement lancé un appel sur les réseaux sociaux, message relayé par la communauté des surfeurs. Mais pas de nouvelles pour l'instant. "Les coefficients de marée sont petits donc il n'y a pas beaucoup de mouvements d'eau. Mais d'ici fin août les coefficients de marée vont grossir, l'eau va bien se retirer à marée basse et c'est à ce moment-là qu'on va pourvoir le retrouver. Logiquement elle devrait être en bon état parce qu'elle est faite de matériaux inoxydables. je pourrai la réutiliser si on la retrouve. On ne sait jamais."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Amputé d'une jambe et d'un bras après avoir été attaqué par un requin en 2016 à La Réunion dont il est originaire, Laurent Chardard s'est rabattu sur une prothèse de remplacement, beaucoup moins performante. Si ça ne le gêne pas pour les entraînements de natation qu'il effectue sans, c'est plus embêtant dans son quotidien puisque cette prothèse lui permettait par exemple de porter des sacs. Alors si l'objet ne s'échoue pas sur la plage, il devra se résoudre à en fabriquer un autre.

"Ce qu'on appelle l'emboiture, la partie qui est sur mon bras, est prise en charge par la sécurité sociale. Et la partie prothèse, c'est moi qui l'a réalise, explique l'ingénieur de formation. Donc c'est du temps et de l'investissement mais au niveau financier ce n'est pas un problème."

Sacré champion du monde du 50mètres papillon en juin, le jeune homme espère pouvoir disputer les mondiaux de l'été prochain qui seront qualificatifs pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris.