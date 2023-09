Golf : c'est officiel, Victor Perez ne participera pas à la Ryder Cup 2023

Non choisi par le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup, Luke Donald, Victor Perez ne disputera pas la 44e Ryder Cup. Plus qu'un rêve, c'était un objectif cette saison pour lui. Le Bigourdan (actuellement 68e joueur mondial, 4e à la Race to Dubaï), vainqueur en tout début de saison de l'Abu Dhabi Championship , voulait disputer la Ryder Cup qui se tiendra à Rome du 29 septembre au 1er octobre avec l'équipe européenne. Il est longtemps resté dans les places automatiquement qualificatives, mais au fil des mois, ses contre-performances en même temps que la montée en puissance de ses concurrents ont mis en péril son objectif. La semaine dernière il lui fallait terminer 2e à l'European Masters, en Suisse, pour espérer sauver sa place à Rome, mais le Tarbais avait manqué le cut . Victor Dubuisson, en 2014, restera donc pour au moins 2 ans de plus le dernier participant tricolore à la Ryder Cup.

