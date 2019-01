Golf – European Tour : Matthieu Pavon tient la cadence à Dubaï

Bordeaux, France

Après trois cuts ratés d’affilée en Afrique du Sud puis à Abu Dhabi, Matthieu Pavon a remis les choses au point. Dans la foulée d’un jeudi matin réussi, porté par un drive puissant et précis, il a récidivé, alignant cinq birdies sur les onze premiers trous de la journée.

Malgré une fin un peu plus chaotique (deux bogeys, un birdie), le Girondin reste au contact des meilleurs dans ce Dubai Desert Classic, à un coup de l'Espagnol Alvaro Quiros et du Finlandais Kalle Samooja (-11) et à deux de l'Australien Lucas Herbert (-12), auteur d'une carte de 63 !

Si les prétendants sont encore nombreux et le field très relevé, le weekend s’annonce riche en promesses sur cette épreuve qu’il avait dû abandonner l’an dernier après avoir commis une erreur sur sa carte.