Les organisateurs du Majeur de golf féminin The Evian Championship viennent d'annoncer l'annulation du tournoi, décalé dans un premier temps au mois d'août. Le championnat devait réunir 120 joueuses venues de plus de 30 pays.

Golf : The Evian Championship annulé

Le tournoi, qui se tient chaque année en juillet à Evian en Haute-Savoie avait déjà été décalé au mois d'août à cause de l'épidémie de Coronavirus. Cette fois-ci les organisateurs ont pris la décision d'annuler le seul Majeur féminin à se dérouler en France, le calendrier ne permettant pas de reporter à nouveau la compétition dans laquelle s'affrontent 120 joueuses venues du monde entier.

"La LPGA et le Comité d’organisation de l’Evian Championship ne peuvent que constater que les conditions ne sont pas réunies pour envisager un événement serein et sans risque, à la hauteur des attentes du public, des joueuses, des organisateurs et de leurs partenaires", annonce l'organisation dans un communiqué.

Pour la Ladies Professional Golf Association et le comité d'organisation, si les conditions avec le déconfinement en France permettent d'organiser l'événement, l'impossibilité de voyager depuis certains pays comme les Etats-Unis ou le Canada ont entraîné la décision d'annuler The Evian Championship qui se tiendra l'an prochain en juillet 2021.