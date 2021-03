Golf : le Bigourdan Victor Perez termine 4e du championnat du monde de match-play

Victor Perez (31e mondial) confirme, sortie après sortie, ses aptitudes sur les tournois les plus prestigieux du monde. Cette semaine, il participait au championnat du monde de match-play pour la première fois. Après deux victoires (et une défaite) en phase de groupe entre mercredi et vendredi, puis un superbe samedi couronné par deux succès, il a perdu en demi-finale face à l’américain Billy Horschel (3&2) ce dimanche, puis une nouvelle fois lors du match pour la 3e place face à Matt Kuchar (2&1). Il est seulement le deuxième français à atteindre le dernier carré de ce tournoi après un autre Victor, Dubuisson, en 2014.

Un samedi étincelant, un dimanche décevant

Victor Perez, après avoir éliminé Robert MacIntyre en 8e de finale et Sergio Garcia en quart samedi, en jouant un golf parfaitement maîtrisé, a souffert ce dimanche face à un brusque changement de météo et un vent fort et particulièrement capricieux. Contre Billy Horschel, il a concédé 6 bogeys, soit autant que sur l'ensemble de ses cinq premiers matchs !

Dans la foulée lors du match pour la 3e place, opposé à Matt Kuchar (52e mondial), Victor Perez a, à trois reprises joué au-dessus du par, trop face à un joueur aussi expérimenté que l'américain (malgré tout de même quatre birdies), finaliste de ce championnat du monde de match-play en 2019.

Victor Perez marque malgré tout de bons points grâce à cette 4e place, à la fois sur le Tour Européen, mais également en vue de la Ryder Cup, qui sera disputée sur le même format de match-play, il a également grâce à cela gagné un droit de jeu partiel sur le circuit américain. Prochain rendez-vous pour le Bigourdan qui va intégrer ce lundi le top 30 mondial, le premier Majeur de la saison, le Masters à Augusta, à partir du 8 avril prochain.