Golf : le Tarbais Victor Perez à l'aube d'une saison majeure

Le golfeur bigourdan Victor Perez entame sa saison ce jeudi à l'occasion du tournoi de rentrée du Tour européen, l'Abu Dhabi HSBC Championship. 34e mondial, sa saison sera chargée avec des Majeurs, un tournoi olympique et une Ryder Cup en ligne de mire.

L'année 2020 a été celle de la confirmation pour le golfeur de Laloubère Victor Perez. Celle de sa première - contrastée - au Masters d'Augusta et d'une 7e place lors de la "finale" du Tour européen lors du DP World Championship disputé à Dubaï le mois dernier. Le livre est refermé, place à la suite. Entre un statut à défendre désormais sur le Tour européen, la possibilité de gagner en régularité sur tous les Majeurs mais aussi d'éventuelles participations aux Jeux Olympiques ou à la Ryder Cup, le programme est alléchant.

Début de saison autour du golfe Persique

Tout commence ce jeudi par un tournoi de rentrée, l'Abu Dhabi HSBC Championship, qui avait vu le Bigourdan repartir du bon pied l'an dernier puisqu'il avait bouclé le tournoi à la 2e place. Victor Perez est 34e joueur mondial actuellement, 8e du continent européen. De quoi lui ouvrir les portes des tournois les plus prestigieux, et sans doute de découvrir cette saison The Open, l'Open britannique, mi-juillet, annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire.

Victor Perez aura aussi cette saison l'œil sur d'autres classements loin d'être annexes, à commencer par celui de la qualification pour l'équipe européenne de Ryder Cup, la plus prestigieuse compétition de golf au monde qui voit tous les deux ans 12 joueurs européens affronter 12 américains. L'édition 2020 a été décalée en raison de la crise sanitaire, elle aura finalement lieu du 21 au 26 septembre 2021, et les conditions pour s'y qualifier revues : quatre joueurs européens seront qualifiés grâce à leurs performances lors des tournois tout au long de la saison. Pour l'heure Victor Perez occupe la 4e place qualificative. Ensuite cinq autres joueurs seront sélectionnés en fonction du classement mondial, enfin le capitaine Padraig Harrington choisira, à sa discrétion, trois joueurs supplémentaires.

Le Tarbais pourra aussi, s'il le souhaite, viser les Jeux Olympiques (du 23 juillet au 8 août 2021) à Tokyo. Là aussi deux classements seront à prendre en compte : le classement mondial qui garantit une place à Tokyo aux 15 premiers mondiaux, puis un classement olympique pour un total de 60 golfeurs retenus et un classement qui sera clôturé le 21 juin prochain. Pour l'heure Victor Perez occupe la 17e place du classement olympique, il est le meilleur français lui accordant le droit de participer aux JO.

Les challenges à relever ne manqueront pas pour Victor Perez qui comme à son habitude ne voudra pas brûler les étapes, comptant sur son swing redoutable et son calme à toute épreuve. 2021 sera l'occasion pour lui de montrer que son ascension n'est pas terminée.