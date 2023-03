Golf : le Tarbais Victor Perez éliminé dès la phase de groupes du championnat du monde de match-play

Harry How

Dès le tirage au sort, le golfeur tarbais Victor Perez (61e mondial) savait qu'il aurait fort à faire pour sortir de son groupe au championnat du monde de match-play, qui ce dispute depuis mercredi et jusqu'à dimanche à Austin au Texas. Au menu : l'Américain Collin Morikawa, ancien n°2 mondial, double vainqueur en Majeurs ; l'Australien Jason Day, ancien n°1 mondial et vainqueur du PGA Championship ; et le Canadien Adam Svensson, 52e mondial, son meilleur classement en carrière.

Deux défaites synonymes d'élimination

À l'issue des deux premiers matchs, perdus à chaque fois 2&1, face à Morikawa ce mercredi puis Day ce jeudi, Victor Perez est d'ores et déjà éliminé. Il affrontera Svensson ce vendredi, dans l'espoir d'éviter la dernière place du groupe. Pour le n°1 français la déception est légitime. S'il était parvenu à se hisser jusqu'en demi-finale, comme en 2021 , il aurait alors assuré sa place dans le top 50 mondial lui permettant d'assurer sa place pour le Masters d'Augusta, premier Majeur de la saison, qui se déroulera dans quinze jours.

Aussi, ce championnat du monde de match-play est la seule épreuve de la saison permettant de jouer dans le même format que la Ryder Cup dont la prochaine édition est programmée en septembre prochain à Rome. Victor Perez, grâce à sa victoire à Abu Dhabi en début de saison , peut espérer sécuriser sa place en continuant à afficher un niveau de jeu élevé sur les tournois du DP World Tour, dont il est pour l'heure 1er au classement général.