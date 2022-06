Golf : le Tarbais Victor Perez manque le cut à l'US Open

Le Tarbais Victor Perez a manqué le cut ce vendredi, à l'occasion de sa 3e participation à l'US Open, ce n'est pas cette année encore qu'il pourra se mesurer au parcours de Brookline jusqu'à la fin de la semaine. Après avoir rendu une carte de 73 lors du premier tour (+3) avec deux birdies mais cinq bogeys, il a joué +4 lors du deuxième tour avec encore une fois cinq bogeys et un seul birdie au trou n°15. Avec un score total de +7 après deux tours, le Bigourdan ne jouera pas les deux derniers tours de l'avant-dernier Majeur de la saison. Victor Perez, n°1 français, 90e mondial et élu golfeur du mois sur le DT World Tour, était au départ cet US Open grâce à sa victoire il y a trois semaines lors du Dutch Open, sa deuxième sur le circuit européen. Il tentera de se rattraper à partir du 14 juillet prochain à l'occasion de la 150e édition de The Open, l'Open Britannique qu'il disputera "à domicile", lui qui réside désormais à quelques dizaines de kilomètres à peine du mythique parcours de St Andrews.

