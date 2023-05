Golf : le Tarbais Victor Perez termine dans le top 15 du PGA Championship

Le Bigourdan Victor Perez boucle sa semaine américaine au PGA Championship avec un score de -1 ce dimanche, dans le par au total et termine dans le top 15, son meilleur résultat en Majeur pour sa 10e participation. Pour le Tarbais, n°1 français, c’est un grand bol de confiance pour poursuivre la saison. Avec les points marqués aux États-Unis, Victor Perez réintègre le top 3 du classement européen de la Ryder Cup, synonyme de qualification directe pour l'épreuve.

Assuré de revenir l'an prochain

La semaine est allée crescendo pour Victor Perez avec deux premiers tours, dans des conditions difficiles, bouclés dans le par le jeudi puis à +2 le vendredi. Ce samedi, dans des conditions encore plus difficiles, il a "battu" le parcours d’Oak Hill pour rendre une carte de -1 et intégrer le top 10 avant, ce dimanche, de boucler son tournoi par un nouveau -1, pour un total dans le par, à 9 coups de Brooks Koepka, le vainqueur. Ce dimanche, Victor Perez a enchaîné quatre birdies en début de parcours (2, 3, 4, 5), avant de concéder deux bogeys (7,8) et un double-bogey au 17.

Avec cette 12e place, il marque de gros points aux classements européen et mondial et intègre le top 60 mondial (59e). Tout sauf accessoire, il valide aussi sa présence à l’US Open, le 3e Majeur de la saison, le mois prochain à Los Angeles, et au prochain PGA Championship, l'an prochain au Valhalla Golf Club (Louisville Kentucky). La suite pour Victor Perez, c'est l'Open des Pays-Bas dont il est tenant du titre, la semaine prochaine, puis celui d'Allemagne avant de retourner aux États-Unis pour l'US Open.