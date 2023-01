Golf : le Tarbais Victor Perez vainqueur à Abu Dhabi

Et de trois pour Victor Perez ! Après l’Alfred Dunhill Links Championship en 2019, l’Open des Pays-Bas la saison dernière , voilà la troisième victoire sur le DP World Tour (nouvelle appellation du Tour Européen) du golfeur tarbais. Il remporte l’Abu Dhabi HSBC Championship avec un score final de -18, en ayant rendu des cartes de -1 au premier tour, -7 au deuxième, -4 au troisième et finalement -6 ce dimanche. En fin de partie, Victor Perez s’est offert un exceptionnel birdie en sortie de bunker au trou 17, avant de se faire peur en terminant par un bogey au 18. Il termine avec un coup d'avance sur le Suédois Söderberg et l'Australien Lee (-17).

Pour le Bigourdan, n°1 français, c’est un grand bon en avant, dès le début de la saison, au classement de la Race to Dubaï, le classement général de la saison sur le Tour, mais aussi pour sécuriser une place au sein de l’équipe européenne de Ryder Cup, compétition mythique qui se disputera en septembre prochain en Italie. C’est la première fois qu’un golfeur tricolore remporte un tournoi estampillé "Rolex Series", une qualification qui en fait un des un des tournois les mieux dotés de la saison, de quoi, pour Victor Perez, empocher 1,53 millions d’euros.