Dans la foulée d'un premier US Open réussi, le Bordelais débarque ce jeudi sur le parcours du Golf national. Avec l'envie de confirmer sa semaine américaine et, comme tous les Français, de briller à domicile.

Tôt lundi matin, il a emmené son caddie et ses clubs, histoire de reconnaître, au calme, les neuf derniers trous du parcours de l'Albatros et de ses fairways où on peut très vite se sentir à l'étroit.

Matthieu Pavon sait qu'il est attendu. La faute au weekend précédent où le rookie a terminé 25ème (et 8ème Européen) de son premier US Open sur un parcours de Shinnecock Hills où quelques uns des meilleurs golfeurs de la planète ont coulé.

Garder la bonne attitude

Pour Matthieu Pavon, cette performance, arrivée après un printemps maussade où il avait raté cinq cuts sur six, ne doit pas rester sans lendemain. Il s'est notamment félicité de son état d'esprit pendant quatre jours éprouvants et de sa capacité à faire le dos rond malgré les caprices de la petite balle blanche. Une attitude indispensable pour rester en altitude au leaderboard.

C'est pourquoi il est resté cette semaine à l'écart des sollicitations, s'est reposé, a effectué quelques séances de travail avec son entraîneur pour attaquer un Open de France où il retrouvera quelques cadors du circuit comme le numéro deux mondial Justin Thomas, le tenant du titre Tommy Fleetwood, l'Espagnol Jon Rahm ou encore son compatriote Sergio Garcia, vainqueur du Master d'Augusta l'an dernier.

Matthieu Pavon s'élancera sur le parcours de l'Albatros ce jeudi à 13h50 en compagnie d'un autre Français, Romain Wattel, et de l'Italien Renato Paratore. Avec comme premier objectif, de franchir le cut qu'il avait manqué en 2016 et 2017.