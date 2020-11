Golf : première contrastée pour le Bigourdan Victor Perez au Masters d'Augusta

Après avoir très bien négocié ses deux premiers tours à l'occasion de sa première participation au Masters d'Augusta, le Tarbais Victor Perez a eu plus de mal ce samedi, avant de se reprendre pour le dernier tour. Il termine 46e.

Le voilà baptisé sur un des parcours qui fait le plus rêver les golfeurs du monde entier. Pour la première fois de sa carrière le Tarbais Victor Perez, 36e joueur mondial, a disputé cette semaine le Masters, un des quatre tournois du Grand Chelem, sur le parcours de l'Augusta National Golf Club aux États-Unis. Victor Perez est seulement le 11e français à prendre part à ce tournoi, sur invitation uniquement, il était le seul tricolore au départ cette année. Le Bigourdan a passé le cut grâce à un total de -3 sur les deux premiers tours, avant d'être plus en difficulté lors des deux derniers tours. Son score final de +1, et sa 46e place, lui montrent le chemin qu'il reste à parcourir pour continuer de progresser.

Un samedi délicat

Son premier tour, Victor Perez a du le jouer en deux temps. Le jeudi il n'a pu jouer que huit trous, retardé au départ par la pluie, et stoppé le soir par la nuit. Le vendredi matin, le Tarbais a finalement conclu son premier tour au Masters en rendant une carte de 70 (-2, trois birdies et un bogey)... Et il a très vite enchaîné avec le départ du trou n°10 de son deuxième tour. Il a à cette occasion à nouveau "battu" le parcours de l'Augusta National (71, -1, deux birdies pour un bogey), pour un total sur les deux premiers tours de -3 lui permettant de franchir le cut sans sourciller.

Le samedi de Victor Perez a été bien plus rude. Le Bigourdan a lâché 6 bogeys que deux birdies n'ont pas suffi à compenser. Son +4 (76) l'a alors relégué au-delà de la 50e place. Ce dimanche pour son dernier tour, Victor Perez parti du 10e trou a joué aux montagnes russes, émaillant son parcours de quatre birdies, mais aussi malheureusement de deux bogeys et même un double-bogey au trou n°1. Cette dernière carte rendue dans le par condamne le Français à un +1 final. Forcément frustrant vu le début de tournoi du Tarbais... C'est tout le chemin qui le sépare d'un Dustin Johnson, vainqueur à -20.