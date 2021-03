Le golfeur bigourdan Victor Perez, au terme d'un week-end éblouissant, se classe 9e du Players Championship, un des plus prestigieux tournois de la saison.

Golf : superbe dimanche et top 10 pour Victor Perez au Players Championship

Kevin C. Cox

C'est, à l'image de son début de saison, un tournoi tout en contraste qu'a connu le Tarbais Victor Perez cette semaine au Players Championship, officieusement considéré comme le 5e Majeur de la saison. Après des débuts timides, avec un premier tour conclu à +1, et même au bord le lendemain, il a finalement signé au deuxième tour un -1, en deux jours à cause d'une interruption due à la nuit, grâce notamment à un dernier birdie au 18 pour lui permettre tout simplement de devenir le premier golfeur français à passer le cut de ce tournoi de prestige.

Week-end de feu

Sans doute libéré après cela, Victor Perez est encore monté en puissance ce samedi avec un eagle et quatre birdies sur sa carte de score. Trois bogeys sur le retour lui vaudront de signer un -3, le replaçant à ce moment-là en milieu de leaderboard.

Puis ce dimanche le Tarbais, 36e joueur mondial, a joué le feu à Ponte Vedra Beach : six birdies, mais un malheureux bogey pour conclure au trou 18, soit un score de -5 en ce dernier tour, et -8 au final. Victor Perez termine ainsi 9e du Players Championship, gagnant de précieux points, aussi, dans sa course vers la Ryder Cup. Pour la suite, le Bigourdan jouera notamment le WGC Match Play, un des quatre Majeurs de la saison, avec les meilleurs mondiaux, à Austin, au Texas dans dix jours.