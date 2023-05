Golf : Victor Perez va jouer à Rome avec Luke Donald, le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup

Victor Perez retrouve le DP World Tour cette semaine. Le golfeur bigourdan, n°1 français, 66e mondial, va disputer dès ce jeudi l'Open d'Italie, à Rome, là même où la Ryder Cup prendra ses quartiers au mois de septembre prochain. Forcément, la plus prestigieuse des compétitions sera déjà présente dans toutes les têtes, d'autant plus pour le tricolore puisqu'il partagera le parcours du Marco Simone Golf Course lors des deux premiers tours avec Luke Donald, le capitaine de la formation européenne pour la prochaine Ryder Cup.

Marquer des points et se montrer

Vainqueur du premier tournoi estampillé Rolex Series de la saison à Abu Dhabi en janvier dernier , Victor Perez a marqué de gros points en vue d'une qualification d'office pour la Ryder Cup. À l'heure actuelle, il est 4e du ranking européen, à moins de 100 points des trois premières places qui assurent de revenir à Rome en septembre prochain. Si, comme l'an dernier (3e), il termine au plus haut sur le leaderboard romain, il fera un pas de plus vers son objectif.

Au-delà de son résultat, le Tarbais, en partageant la partie de Luke Donald, a l'occasion de "taper dans l'oeil" du capitaine. En effet, en plus des qualifiés d'office via les systèmes de points européens et mondiaux, Luke Donald choisira lui-même six golfeurs pour compléter l'équipe européenne. En forme en ce début de saison, et après avoir performé avec Thomas Detry au Zurich Open dans une formule proche de celle de la Ryder Cup, Victor Perez peut donc marquer les esprits à l'occasion de cette semaine italienne.

Les départs des deux premiers tours de Victor Perez