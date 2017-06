A Gorron, on forme des champions de tennis depuis dix ans

L'académie de tennis de Gorron fête ses dix ans en 2017. L'occasion de revenir sur cette petite fabrique de champions dans le nord-Mayenne. Chaque année, une dizaine d'adolescents sont encadrés, logés et entraînés sur les courts. Rencontre avec deux joueuses et la directrice.

Un club-house, des courts de tennis comme partout ailleurs, mais pourtant ici à Gorron se trouve une académie comme il n'y en a peu en France. "Nice et Paris en ont aussi une, mais ce sont des grandes structures avec une centaines de jeunes, et surtout beaucoup plus cher que chez nous!, raconte Delphine Benoît, trésorière du TC Bocage Mayennais et directrice de l'académie qui souffle ses dix bougies. Avec mon mari, nous voulions gérer un peu tout : le sport, l'école, les compétitions".

15 000 euros pour une année

Très concrètement, chaque année depuis 2007, entre 6 et 8 adolescents sont accueillis pour l'année et logés dans le village voisin de Colombiers-du-Plessis. Objectif : faire progresser ces jeunes sur les courts avec 20h de tennis par semaine. Mais aussi les faire voyager dans des compétitions autour du globe. Les cours ne sont pas oubliés : les adolescents poursuivent leur scolarité avec le CNED (Comité National d'Enseignement à Distance).

Coût d'entrée pour une année : 15 000 euros mais ce n'est pas un frein. "Même avec des journées intenses, les jeunes aiment être à l'académie. Ce sont eux les premiers demandeurs, on n'a pas même pas besoin de les chercher. Le cadre leur plaît : beaucoup jouer, beaucoup partir en compétition. Ils ont envie de rester donc ils restent là généralement 2 ou 3 années consécutives", glisse Delphine Benoît, la directrice.

Des joueurs dans le top 800 mondial

Il existe plusieurs profils quand on rencontre à l'académie, le plus évident est de vouloir entrer sur le circuit professionnel. C'est ce qu'ont réussi 4 joueurs depuis 2007 grâce à Gorron. "On a des joueurs qui ont intégré le Top 500 et 800 mondial", vante Delphine Benoît. Mais certains prennent d'autres chemins, comme Julie. Elle a passé six années à Gorron, avant de décrocher une bourse pour jouer et étudier en Floride aux Etats-Unis. A 19 ans, elle fait le point sur l'après-académie."Maintenant j'ai plus de facilité à me concentrer. Je peux passer 4 ou 5 heures sur un projet ce que pas mal de lycéens ne peuvent pas faire. Et puis surtout, grâce à l'académie je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui", rigole Julie, intéressée par des études de commerce international aux USA.

Même enthousiasme pour Mathilde, qui en est à sa 3e année à Gorron. La Franco-Ecossaise a fait d'énormes progrès sur le terrain, selon la directrice, mais pas que."D'abord le scolaire, ça va mieux ! Mon caractère général aussi a changé. Et sur le tennis, j'apprends des choses simples mais utiles, comment chercher et me rendre seule à des tournois. Bref, je pense qu'on ressort plus fort et endurci de l'académie !", explique Mathilde, en classe de 2nde. Pour la cuvée, 2017-2018, les effectifs sont presque au complet.