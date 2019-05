GP de France Moto : Fabio Quartararo, le favori français

Le Mans, France

Devant le camion Yahama Petronas, équipe dans laquelle court Fabio Quartararo, une trentaine de personnes attend. Ce n'est pas encore la foule qui accueille à chaque GP de France Valentino Rossi ou l'autre français Johann Zarco, mais il y a un frémissement pour le jeune pilote niçois.

Sa jeunesse, l'atout phare

Âgé d'à peine 20 ans, le rookie s'attire la sympathie en raison de ses succès précoces, devenu le plus jeune poleman de l'histoire du GP début mai sur le circuit de Jerez. "En Moto2 il a fait quelques bons résultats mais sans plus, explique Fabrice. Quand il est passé en GP, on s'est dit que ce serait mort pour lui, et finalement c'est une révélation". "Il n'est pas tombé une seule fois pendant les essais du GP de France contrairement à d'autres, lance Jean-Michel, impressionné. _Pour un petit jeune qui débarque, c'est pas mal !_".

Valentino Rossi aurait l'âge d'être son père, et maintenant il court contre lui !

"Pour moi, c'est le gamin qui se retrouve avec les grands", plaisante Lydie, venu faire dédicacer le blouson de son petit-fils, aux couleurs de Quartararo. C'est aussi ce qui plait à Ethan, venu avec son père : "il est jeune et il prend des risques, il pourra faire de grandes choses à l'avenir !". "Fabio est totalement impressionnant par son charisme et ses performances, mêmes si les conditions étaient difficiles pour les essais qualificatifs samedi", conclut Patrick.

"Avoir un deuxième français, ça fait plaisir !"

Pour ce seul Grand Prix en France, le public est forcément derrière les pilotes tricolores. "Malheureusement _Zarco est un peu en retrait récemment_, sans doute en lien avec son changement de moto", regrette Fabrice. "Il faut laisser un peu de temps à Johann, ajoute Patrick. Profitons du temps présent avec Fabio !". "Quartararo, c'est un peu comme Marquez sauf qu'il a l'avantage d'être français", plaisante Sandra.

On est un peu chauvins, on aime quand les français gagnent !

Pas question pour autant de mettre en concurrence les deux pilotes français. "Je ne dirais pas que c'est la relève, relativise Sabine. C'est un bon pilote, comme Zarco, on verra lequel des deux fera le meilleur résultat ! C'est une chance d'avoir deux français". Johann Zarco lui même le reconnait : "on se plaint toujours qu'il y ait beaucoup d'espagnols et d'italiens au GP, donc c'est bien pour le public qu'on soit deux français, lance le pilote. Fabio pour l'instant a la capacité d'être devant".

Quartararo rêve en effet toujours de remonter jusqu'au podium dimanche à l'issue du Grand Prix. Zarco de son côté, partant en 14ème position, dit espérer le top 10.