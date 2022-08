Gironde : grâce à son appel à l'aide, l'athlète Laurent Chardard a retrouvé sa prothèse de bras

Il l'aura retrouvée en moins d'une semaine. Laurent Chardard, champion du monde de para natation, avait perdu sa prothèse de bras samedi 20 août alors qu'il surfait au large de la plage du Porge. Il a lancé un appel sur les réseaux sociaux, qui a été massivement partagé et qui a manifestement porté ses fruits. Ce mercredi 24 août, le Pessacais a assuré avoir retrouvé sa prothèse.

C'est via la messagerie de Facebook qu'une personne a pris contact avec lui pour l'informer de la trouvaille. Mais, au départ, il n'y a pas cru. "La petite anecdote, c'est que cette personne a le même nom que moi. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment cru que c'était une blague, je n'ai pas un nom très commun... J'ai vérifié sur les réseaux et ce n'est pas une arnaque, c'est vraiment une vraie personne réelle et c'est son neveu qui l'a retrouvée au niveau de la plage du Grand Crohot, à environ dix kilomètres de l'endroit où je l'ai perdue."

Ca fait une bonne histoire à raconter !

Amputé d'une jambe et d'un bras après avoir été attaqué par un requin en 2016 à La Réunion dont il est originaire, Laurent Chardard s'était rabattu sur une prothèse de remplacement, beaucoup moins performante. Si ça ne le gênait pas pour les entraînements de natation qu'il effectue sans, c'était plus embêtant dans son quotidien puisque cette prothèse lui permettait par exemple de porter des sacs. La prothèse étant désormais retrouvée, les inquiétudes sont dissipées. Et en plus, lance l'athlète, "ça fait une bonne histoire à raconter !".