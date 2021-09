GRAND FORMAT - Plongée dans la psychée des sportifs de haut niveau

Ces derniers mois, les "burn out" de plusieurs stars du sport mondial ont mis en lumière les difficultés psychologiques qui accompagnent la pratique du sport à haut niveau. Deux champions isérois se confient sur France Bleu Isère, et racontent leurs expériences dans le Grand Format.

Atteindre le meilleur niveau mondial est synonyme, pour les sportifs, d'années et d'années d'entrainement intensif, le corps est mis à rude épreuve, mais le mental aussi. Respectivement finaliste olympique à Rio et double champion du monde de biathlon, Jordan Pothain et Emilien Jacquelin témoignent de la gestion de la pression, et de la manière dont le mental joue sur leurs performances ou contre-performances.

" Un rôle qu'on nous demande de jouer, et qui était un peu lourd pour mes épaules" Jordan Pothain

À 26 ans, Jordan Pothain le dit aujourd'hui sans détour, il est passé par plusieurs mois de dépression. Un état qui prend racine alors qu'il est pourtant au sommet. Nous sommes en 2016, l'Échirollois vient d'atteindre à 21ans la finale des JO de Rio en 400m nage libre, Philippe Lucas le plus médiatique des entraineurs français fait de lui un futur champion olympique. Jordan Pothain incarne l'avenir de la natation tricolore, mais pour lui la pression devient trop forte à supporter : " Il y avait des choses personnelles, des épisodes que j'ai traversé, des polémiques au bord des bassins avec d'autres nageurs. Je ne prends pas de temps pour moi après les Jeux parce que j'ai envie de repartir très vite au travail, toujours en quête de performance. Et puis, à côté de ça, oui, les attentes, le rôle qu'on me donne de futur grand. Moi, j'avais juste envie de continuer de faire les choses dans mon coin et de pas forcément être observé. Et finalement, le regard des autres, le regard de la Fédération, des nageurs, des coachs, c'est des attentes qui pèsent et qui tirent vers le bas. C'est tout un rôle qu'on nous demande de jouer et qui était un peu lourd pour mes épaules à ce moment là. Physiquement, je pense que ça se traduisait par une fatigue générale. Il fallait que je force deux fois plus mon corps et dieu sait qu'on fait des efforts dans le sport. Beaucoup de maux de tête sur cette période qui étaient associés à des états émotionnels, il y a de la colère, il y a de la tristesse et on a du mal à gérer tout ça."

Jordan Pothain, nageur isérois © Maxppp - Maxppp

Le doute succède alors aux mauvais chrono et inversement, un cercle vicieux dont Jordan Pothain sortira grâce à sa détermination, grâce aussi à l'aide d'une préparatrice mentale. Jordan Pothain réussira à se qualifier pour les JO de Tokyo, et a dans la foulée décidé de devenir son propre entraineur.

"La parole se libère" Émilien Jacquelin

La pression pèse, mais elle peut aussi porter. Pour Émilien Jacquelin cette pression positive c'est celle qu'il se met lui même, comme par exemple lorsque l'hiver dernier il affiche clairement son objectif de conserver son titre mondial en poursuite. Résultat, tout le monde l'attend et il gagne. "Si je me mets la pression, c'est que j'en ai envie" explique le Villardien. "Je me rappelle du basketteur Stephen Curry qui disait lorsqu'il se sentait stressé, c'était plutôt bon signe. C'est qu'il était prêt et qu'il avait envie de faire de grandes choses. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti cette année. À huis clos tout au long de l'année j'ai vraiment eu du mal à me motiver sans cette passion, cette ferveur que l'on peut retrouver dans des stades de biathlon. C'est seulement sur les championnats du monde où le matin je me réveille avec la boule au ventre".

Emilien Jacquelin, biathlète isérois © Maxppp - Maxppp

Mais ces derniers mois les tourments de Simone Biles, ou de Naomi Osaka ont mis en lumière l'usure psychologiques qui guette les sportifs de haut niveau après des années d'entrainement. Pour Emilien Jacquelin c'est une bonne chose : "C'est vrai que les langues ont tendance à se libérer aujourd'hui. Je pense qu'auparavant, c'était un sujet très tabou où finalement, on apprenait plus des drames, des suicides. Aujourd'hui, heureusement, la parole se libère et les athlètes arrivent à en parler un peu plus ouvertement. Et je pense que c'est bien, d'autant plus pour les jeunes qui font du sport. On sait que pour atteindre vraiment le haut niveau, il faut faire des sacrifices. Ça demande beaucoup d'engagement et ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental. C'est une notion pour moi qui arrive depuis maintenant une année. Après mon premier titre, je me suis vraiment rendu compte que ça faisait plus de dix ans que je consacre ma vie pleinement au biathlon, où j'ai des rêves en tête et je mets tout en place pour les réaliser. Et quand tu te rends compte que tu as passé dix ans de ta vie à mettre quasiment ta vie sociale de côté pour performer, ça met un coup".

Le développement de l'entrainement mental

De plus en plus de sportifs choisissent de s'entrainer aussi mentalement. Christine Herrera est préparatrice mentale à Grenoble et a dans ses armoires de nombreux cahiers, un par athlète qu'elle suit : "Parmi les athlètes que j'ai, il n'y en a pas deux qui travaillent de la même façon, il n'y en a pas deux qui mettent les mécanismes en place de la même façon. Il faut vraiment s'adapter à ce qui leur correspond. Et d'ailleurs, ils ont un cahier d'entraînement mental sur lequel ils écrivent pour me faire des retours de ce qu'ils ont ressenti en fonction des outils qu'on a mis en place, comment ça s'est passé". Dans la boite à outils de Christine Herrera, il y a notamment la visualisation : "ça me permet soit de revoir un évènement passé et puis de le remplacer par quelque chose de positif. Ça me permet, pendant une période de réathlétisation, de travailler avec un athlète sur son sport de façon à ne pas couper. Alors il y a ce qu'on appelle des visualisations actives qui sollicitent musculairement, je vous assure que quand ils font une visualisation, ils sont trompés, essoufflés et ont besoin de repos derrière. Et puis, il y a des visualisations qu'on appelle aussi de l'auto suggestion. On se projette vers un évènement et le corps et le cerveau l'ont tellement fait et refait qu'ils sont en capacité de le refaire encore plus facilement."

Christine Herrera, préparatrice mentale © Radio France

La préparation mentale est une profession encore peu encadrée, mais en plein essor. De nombreux entraineurs suivent notamment des formations dans ce domaine, conscient que pour être performant un athlète doit aussi être bien dans ses baskets.