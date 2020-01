Grand Gala de boxe ce samedi à Châteauroux : Thomas Faure du BCC pour un titre de champion de France !

Châteauroux, France

Le gymnase Pierre Jablonsky à Châteauroux sera le cadre d'une grande soirée boxe ce samedi soir. Le Boxing Club Castelrousin Labo Fenioux organise un gala avec au programme 8 combats amateurs et 4 combats professionnels dont un championnat de France mi-lourds, qui mettra aux prises Thomas Faure du BCC à Tony Averlant de Saint-Quentin dans l'Aisne.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Tony Averlant est un sacré client ! Agé de 35 ans, il a à son actif 41 combats professionnels et le bilan est impressionnant : 27 victoires, 12 défaites et 2 nuls. En 2015, il a été à 3 reprises champion du monde WBF, il est aussi "Champion Union Européenne" et "Champion WBF Méditéranéenne". Bref, il y a du répondant dans les gants, chez ce boxeur classé 102e mondial. (sur 1107 boxeurs) au classement Box Rec.

Mais Thomas Faure du BCC Labo Fenioux est lui aussi un grand boxeur et de surcroît ultra-motivé. Agé de 30 ans, Thomas, 18 victoires et 4 défaites chez les professionnels, a remporté en 2015 le critérium Espoirs. En 2016, il était le champion du tournoi de France, vice champion de France en 2018 et champion WBF International en 2019. Pour ce combat (10 rounds de 3 minutes), Thomas Faure, orginaire de Saint-Junien près de Limoges, a beaucoup travaillé, avec les entraîneurs, son équipe et notamment Sofien Bahi, le manager du BCC. Un travail sur le ring bien sûr mais aussi en vidéo pour repérer les failles dans la boxe de son adversaire. Et puis Thomas, 122e au classement Box Rec, a un avantage certain et non négligeable : il va boxer devant son public et ses supporters à Châteauroux. Un public de connaisseurs et qui sait porter ses champions !

Les boxeurs Pro du BCC : (de gauche à droite) Yliès Villaudière, Franck Zimmer et Thomas Faure - Avec l'aimable autorisation de Sofien Bahi

Trois autres combats professionnels sont au programme avec sur le ring notamment l'Issoldunois Melvin Moreau, Yliès Villardière du BCC et Franck Zimmer du BCC également. Pour cette grande soirée boxe, une cinquantaine de bénévoles sont mobilisés. Une belle affiche qui est aussi "le résultat d'une implication très forte de la municipalité de Châteauroux et de nombreux partenaires privés" souligne Sofien Bahi, manager du BCC. Bechelgui Bahi, fondateur de la Team Bahi, président du BCC Labo Fenioux, peut être fier du travail déjà réalisé pour cette soirée ; aux boxeurs maintenant de nous offrir le spectacle !

Le premier gong retentira à 18 heures au gymnase Pierre Jablonsky. Le premier combat profesionnel est prévu vers 20h30. Thomas Faure sera sur le ring aux alentours de 22h45.