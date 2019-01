Grand Prix d'Amérique : le driveur Jean-Michel Bazire prêt pour un nouvel exploit

Sarthe, France

Le légendaire driveur sarthois remportera-t-il un quatrième Grand Prix d'Amérique ? Réponse ce dimanche : le championnat du monde des trotteurs a lieu à 16h à l'hippodrome de Vincennes. Les meilleurs trotteurs du monde vont s'affronter, avec 18 partants au départ. Belina Josselyn, la jument de celui que l'on surnomme "le Zidane du trot", est en très bonne forme : "La préparation des chevaux s'est très bien passée. On se met dans la tête des chevaux, comme si c'était nous qui préparions une grande compétition. On essaie, mais ça n'est pas facile." Jean-Michel Bazire présente aussi deux autres chevaux : Looking Superb et Davidson du Pont.

"J'ai le bonheur de l'avoir gagné trois fois"

Jean-Michel Bazire est serein. À 47 ans et après son 20e sulky d'or, il connaît tout de cette course : "Ça fait 20 ans que je la drive ! C'est toujours un stress, mais je suis habitué ! Je connais un peu tout du Grand Prix d'Amérique. J'ai le bonheur de l'avoir gagné trois fois."

L'entraîneur a très bien travaillé, mais après le driveur... Ça, on va voir ! On est pressé d'être à la course !

Les spectateurs risquent d'assister à une incroyable course : 5 favoris parmi les 18 partants. L'année dernière, Belina Josselyn avait terminé quatrième. Ce dimanche, ses plus féroces concurrents sont sur le départ : Readly Express, Propulsion, Bird Parker et Bold Eagle. Quatre féroces adversaires pour sa jument, la crème de la crème : "Si on arrive à passer devant, on a de bonnes chances", assure Jean-Michel Bazire. Un combat de titans s'annonce, mais le driveur y va sereinement, pour décrocher une nouvelle victoire à son palmarès.