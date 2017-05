Grand prix de France de motocross à Ernée : les bénévoles sur le pont

Avant le début des festivités samedi, plusieurs centaines de bénévoles sont sur le pont pour préparer le circuit qui devrait accueillir 30 000 spectateurs durant le week-end. Rencontre avec trois d'entre eux.

"Sans eux, le Grand prix de France n'aurait pas lieu !" sourit Philippe Lecomte, président du moto club d'Ernée. Et il sait de quoi il parle, lui qui gère au cordeau le budget de l’événement, près d'1,3 million d'euros. "On ne pourrait pas payer les 650 bénévoles qui viennent donner un coup de main", explique-t-il. Le plus gros a été fait ces derniers mois, mais il reste quelques tâches.

Mario et Georges dans les ateliers, quelques jours avant le début du Grand prix. © Radio France - Fabien Burgaud

Dans l'atelier, Alain découpe du métal pour confectionner des panneaux. "On en prend soin de notre circuit, c'est le plus beau ! Et puis il est juste à côté de chez nous, donc faut en profiter", raconte le retraité, ancien soudeur. Lui ne compte pas ses heures. Tous les jeudis depuis des mois, il vient prêter main forte avant le jour J. "Faut rester actif, c'est pas une corvée, rassure Mario, bob sur la tête. Moi je fais du foot, du jogging, pas envie de m'encrasser", rigole-t-il.

"Je fais ça depuis vingt ans"

Mario prépare sa tronçonneuse pour "couper des branches, histoire de permettre un meilleur accès aux spectateurs". Un peu plus loin, sur les 35 hectares de terrain, Léon lui aussi est un retraité de longue date. "Je fais ça depuis vingt ans avant chaque compétition", raconte le barbu un tuyau à la main. Lui va s'occuper de l'alimentation en eau, pour les 300 pilotes et tous les services. Tout ça, dans la bonne humeur, les retraités et les plus jeunes finissent pas se côtoyer régulièrement : "On aime bien l'ambiance, c'est sympa de se retrouver, surtout les jours de compétition !". Car tous sont fans de motocross et nombreux travailleront encore pendant ce week-end de fête.

