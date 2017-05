Grand prix de France de motocross à Ernée : un hôtel complet depuis juillet

Autre conséquence de la compétition sportive, le centre-ville d'Ernée profite déjà des retombées du GP de France. L'hôtel "Le Grand Cerf" est complet depuis déjà dix mois ! Et il reçoit encore des appels pour trouver une des dix chambres disponibles.

"J'ai du recevoir 300 ou 400 demandes depuis dix mois", sourit Cédric Huard, propriétaire de l'hôtel "Le Grand cerf". Grâce au Grand prix de France ce week-end à Ernée, il a rempli ses dix chambres sans souci. "Ce sont d'abord les médecins et staff français qui ont réservé. Après, les demandes viennent d'un peu partout, Australie, Angleterre, et pas mal de régions en France", explique le gérant.

Un menu spécial moto-cross à la carte

Mais quand on parle motocross, la solidarité opère, et peu de demandes restent sans fin. "De nombreux clients a qui j'en parlais étaient d'accord pour loger des couples pour une ou deux nuits sur le week-end ! On s'échange les numéros, et ça fait plaisir à tout le monde, ceux qui en profitent et ceux qui reçoivent. Après, il faut quand même aider les visiteurs, ils ne veulent pas être à plus de 30 km du circuit", sourit Cédric Huard.

Cédric Huard est impatient, il n'a jamais vécu une compétition de motocross à Ernée en tant que gérant. © Radio France - Fabien Burgaud

Comme pas mal de commerces du coin (stations-services, boulangeries, etc), l'hôtel espère faire le plein durant le week-end où 30 000 spectateurs sont attendus. "Je ne sais pas si les gens viendront s'ils sont déjà sur le circuit, on en parle entre commerçants. A voir, je suis impatient, pas perplexe, raconte le gérant qui va essayer de tout mettre de son côté pour remplir son restaurant de 120 couverts. On réfléchit à un menu spécial motocross, on va essayer de se mettre dans l'ambiance. C'est la première fois que je suis aux affaires pendant une telle compétition à Ernée". Il avait repris l'hôtel l'an dernier, le baptême du feu, c'est donc pour ce week-end.

Pour toutes les infos sur le Grand prix, voir ici et il reste des billets pour la compétition, cliquez ici !