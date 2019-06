Grand Prix de France de Formule 1 : des spectateurs moins nombreux mais heureux

Le Castellet - France

Le départ du Grand Prix de France de Formule 1 sera donné ce dimanche 23 juin à 15H10 sur le circuit Paul Ricard du Castellellet. Lewis Hamilton (Mercedes) partira en pole position suivi de son coéquipier Valtteri Bottas et de Charles Leclerc (Ferrari). Le premier Français, Pierre Gasly (Red Bull), est 9ème. Selon les organisateurs, plus de 60.000 personnes sont attendues pour cette huitième manche du championnat du monde de F1.

Depuis ce jeudi 20 juin et l'ouverture au public du "Paul Ricard", les spectateurs ont été moins nombreux que l'édition 2018, marquée par la paralysie de la circulation autour du circuit dès le vendredi matin. Cette année, les premières difficultés de circulation ont été enregistrées ce samedi en fin de journée, après les essais qualificatifs, avec au moins 6 kilomètres de bouchons sur la DN8 en direction du Beausset.

"Cette année, je profite tranquillement des animations"

Dans les allées du circuit automobile, les spectateurs commentent la baisse de fréquentation. Bernard, spectateur originaire de Vendée, remarque "qu'il fallait jouer des coudes l'an passé pour s'approcher du grillage situé près de la ligne de départ. Cette année, il y a de l'espace et de la place pour tout le monde. Je peux profiter tranquillement de toutes les animations, c'est plus agréable car il n'y a pas de bousculade possible."

Jean-Yves souligne de son côté la "meilleure organisation" de ce Grand Prix de France de Formule 1. "J'arrive de Saint-Cyr-sur-Mer. Les parkings sont très bien indiqués. Je me suis garé rapidement. Des passerelles ont même été créées au-dessus de la route pour que les spectateurs puissent traverser en sécurité et surtout sans interrompre la circulation."