Grand Prix de France : la préfecture du Var détaille les mesures de sécurité

Le Castellet, France

La préfecture du Var a détaillé ce mercredi les importants moyens déployés pour assurer la sécurité du Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet. Les premiers spectateurs (détenteurs de Pass 3 Jours et élèves de la région) sont attendus ce jeudi 20 juin. Jusqu'à dimanche, 400 gendarmes seront mobilisés, 70 sapeurs-pompiers par jour ainsi qu'un hélicoptère du Samu. S'ajoutent 30 CRS et des policiers qui veilleront notamment à la sécurité des résidences des pilotes et des écuries. Le Grand Prix de France de Formule 1, étant reconnu "grand événement", tous les salariés ou bénévoles du circuit, de l'aéroport et des parkings attenants ont fait l'objet d'une enquête administrative. Par ailleurs, tous les spectateurs seront contrôlés avec palpations et inspections visuelles de sacs annonce la préfecture.

Treize écoles et deux collèges fermés

Alors que les organisateurs ont annoncé avoir dépensé un million d'euros pour éviter les embouteillages de 2018, policiers et gendarmes seront également présents sur les routes pour "garantir la plus grande fluidité de circulation". La circulation des poids-lourds sera autorisée de nuit vendredi et samedi et interdite dimanche (interdiction classique du dimanche). Les cyclistes n'auront pas le droit de circuler autour du circuit. La préfecture a également décidé de la fermeture exceptionnelle de treize écoles et deux collèges, vendredi, à Signes, au Castellet, à Evenos et au Beausset, communes voisines du Grand Prix.

Les commerçants du Beausset en colère

Au Beausset, dernière commune avant le circuit Paul-Ricard quand on arrive par l'A50, les 4 écoles et le collège n'accueilleront pas les élèves ce vendredi. Le maire, Georges Ferrero, a également décidé de fermer la crèche. La Fête de la Musique est réduite à son strict minimum. Objectif : libérer les routes pour éviter les bouchons ! Des mesures que dénoncent les commerçants. Une petite affichette a été placardée sur la place centrale du village : "Commerçants beaussetans en colère. Stop à l'opération village fermé". Selon Christophe, serveur du café Jean Jaurès, son établissement "ne peut pas être livré pendant le week-end du Grand Prix. Les clients ne viennent pas car ils ne peuvent pas stationner. L'an passé, notre chiffre d'affaires a baissé de 50% le week-end du Grand Prix". Face à ces restrictions de circulation, certains habitants ont même décidé de quitter Le Beausset pendant ces 3 jours : "On ne peut plus rien faire. Je préfère donc partir à Marseille pour le week-end. Je serai plus tranquille" confie le retraité.

Des commerçants du Beausset manifestent leur agacement sur cette affiche © Radio France - Sophie Glotin

à lire aussi Les conseils des gendarmes du Var pour circuler autour du Castellet pendant le Grand Prix de France de F1

Les axes de circulations fermés