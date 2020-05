Grand prix de France moto au Mans : peut-être en octobre

Il aurait dû se tenir ce week-end au Mans si l'épidémie de coronavirus n'avait pas tout bouleversé : le Grand Prix de France moto pourrait finalement avoir lieu dans la première quinzaine d'octobre 2020. C'est du moins l'hypothèse sur laquelle travaille l'organisateur, selon un communiqué publié ce vendredi 15 mai.

Climat d'incertitude

"Cette option reste à confirmer dans les semaines à venir et nous espérons une évolution positive de la situation sanitaire malgré l’incertitude qui plane actuellement pour les événements à forte affluence", indique le communiqué. "Nous sommes tout à fait conscients de l’imprévisibilité de l’avenir mais nous restons réalistes et positifs. Il est raisonnable d’avoir de l’espoir mais également de ne pas avoir de certitude".

La marge de manœuvre est d'autant plus étroite que, conséquence des reports en cascade entraînés par la pandémie, la rentrée est déjà chargée sur le circuit du Mans : 24 heures motos fin août, 24 heures du Mans auto les 19 et 20 septembre et 24 heures du Mans camions le premier week-end d'octobre.