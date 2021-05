Grand prix de France moto : le duel Quartararo - Zarco aura bien lieu au Mans

Fabio Quartararo sera bien au rendez-vous sur le circuit Bugatti du Mans. Le pilote français, blessé à l'avant bras il y a 15 jours lors du Grand prix d'Espagne, espère être à 100% d'ici la fin de la semaine. Opéré la semaine dernière, le jeune champion "récupère" et "se repose à la maison" avant de rejoindre la Sarthe pour disputer la 5ème manche du championnat moto GP.

Le Grand Prix de France aura lieu les 14, 15 et 16 mai. Contrairement à l'an dernier, les dates ont été maintenues. Mais cette édition 2021 se déroulera à huis clos. Alors qu'une jauge de 5 000 spectateurs avait été autorisée en octobre pour le GP de France 2020, l'organisateur est contraint de faire une croix sur la billetterie. Alors qu'elles accueillent habituellement 200 000 spectateurs sur 3 jours et jusqu'à 105 000 le dimanche, les tribunes seront cette fois vides. "Mais on est là, les pilotes sont là, cela va rouler et c'est le plus important" préfère souligner Claude Michy, le promoteur qui attend "2022 et le retour du public. On espère que le virus va disparaitre et que tout se passera bien l'année prochaine".

Une double Marseillaise historique au Mans ?

Mais si dans les tribunes l’ambiance sera forcément des plus tristes, sur la piste du Bugatti la bagarre promet elle d’être belle entre Fabio Quartararo et Johann Zarco. Les deux pilotes français sont en train d’écrire une page de l’histoire de la moto tricolore. A 22 ans, Quartararo, 2e au classement général du championnat, vainqueur de deux GP sur quatre, se sait logiquement très attendu lors du Grand Prix de France. "J'ai hâte. Après j'essaye de ne pas trop regarder la météo" glisse-t-il en souriant car sous la pluie, au Mans, sa Yamaha semble moins à l'aise que la Ducati de Johann Zarco.

Ce dernier, 5ème du championnat, apparait nettement plus confiant. "Je pense que notre moto est la meilleure. Toute cette technique que l'on a sur notre moto commence à payer. Cela va bien se passer Le Mans". Et il n'est pas exclu que les deux hommes nous offrent un doublé comme au GP de Doha ou Quartararo et Zarco avaient fait 1 et 2 sur le podium. "Révisez votre Marseillaise !" prévient Zarco.

Le départ du Grand prix de France sera donné à 14h dimanche.